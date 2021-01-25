Власти ХМАО озвучили, чего югорчане боятся больше коронавируса

Жителей ХМАО больше всего волнует качество коммунальных услуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больше всего жителей ХМАО боятся повышения цен и ухудшения качества коммунальных услуг, на втором месте коронавирус, на третьем — доступность здравоохранения. Об этом URA.RU рассказали в Центре управления регионом (ЦУР).

«За два месяца самыми популярными темами стали ЖКУ, коронавирус, здравоохранение, соцобслуживание и защита, благоустройство и дороги. Больше всего запросов поступило из Сургута, это 1 тысяча 211 обращений, 1 тысяча 38 жалоб зафиксировано от жителей Нижневартовска и в Ханты-мансийске — 615», — говорят в центре управления.

Система ЦУР объединяет различные каналы коммуникации между властью и населением с помощью социальных сетей и сайтов для оперативного реагирования на жалобы горожан. За время работы в систему мониторинга поступило 8 277 вопросов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили имиджевый проект Кремля. Он научит чиновников реагировать на жалобы жителей округа.