В «Центре управления регионом» будут мониторить все жалобы югорчан в адрес властей в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре официально заработал Центр управления регионом. Структура объединит в себе различные каналы коммуникации между властью и населением, в том числе и в социальных сетях. Сам проект был презентован губернатору ХМАО Наталье Комаровой во время он-лайна, посвященного доступности услуг и сервисов во время пандемии, передает корреспондент URA.RU.

Центр управления регионом будет координировать работу по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из разных источников по наиболее значимым темам — здравоохранение, соцзащита, ЖКХ, транспорт, образование и так далее. «Эффективный инструмент обеспечения качества взаимоотношений органов власти с гражданами по тем вопросам, которые их беспокоят, очень рассчитываю на то, что людям станет удобна эта новая возможность», — подчеркнула губернатор ХМАО.

Курировать работу югорского ЦУРа будет первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов, а возглавит новую структуру Валентина Колпакова. До назначения она отвечала за работу проекта «Инцидент менеджмент». В департаменте общественных и внешних связей Югры рассказали URA.RU, что в штат «Центра управления регионом» войдут 23 сотрудника, который будут выполнять аналитические, координирующие и организационные функции. «Отметим, что это не госслужащие, численность госслужащих с открытием ЦУР не увеличивается, к работе в ЦУР также привлечены уже существующие работники департаментов и служб, каждый из которых отвечает за логистику по линии своего ведомства. Финансирование ЦУР осуществляется, в том числе за счет средств федеральной целевой субсидии», — подчеркнули в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичные структуры сейчас создаются в каждом российском регионе по поручению российского президента Владимира Путина. Партнером проекта выступает АНО «Диалог».