08 апреля 2025

Появились новые подробности крестового похода прокуратуры ХМАО против депутатов Нефтеюганска

Нефтеюганский депутат Мальчиков не указал более 2 миллионов рублей в декларации
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура требует отставки депутат думы Нефтеюганска Максима Мальчикова, не указавшего более двух миллионов рублей доходов
Прокуратура требует отставки депутат думы Нефтеюганска Максима Мальчикова, не указавшего более двух миллионов рублей доходов Фото:

Депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Максим Мальчиков скрыл более двух миллионов рублей в декларации. На сайте городского суда появилось первое судебное решение, которое проливает свет на процесс по лишению команды сторонников теневого главы города — депутата думы ХМАО Степана Пыталева — мандатов.

«При представлении сведений о доходах за отчетный период 2021 года, а именно: в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной на себя, не указан доход от продажи жилого помещения в размере 2 090 000 рублей; в справке о доходах, представленной на себя, не указан доход, полученный от МБУ ЦФКС „Жемчужина Югры“ в размере 202 340,56 рублей; в справке о доходах, представленной на себя, не отражены счета, открытые в ПAО „Росбанк“, в АО „ВБРР“, в ПАО Банк „ФК Открытие“ и АО „Газпромбанк“; в справке о доходах, представленной на себя, не указаны иностранные ценные бумаги. В справке о доходах, представленной на супругу, не указан доход, полученный от ФСС в размере 29 211,00 рублей; в справке о доходах, представленной на супругу, не отражены счета в ПАО „Банк Уралсиб“, в АО „Газпромбанк“ и в ООО „Хоум Кредит энд Финанс Банк“», — указано в решении суда.

Мальчиков — один из пятерки депутатов, сложения мандатов по утрате доверия требует окружная прокуратура. Они подали в суд на департамент госслужбы ХМАО, организовавший проверку, но проиграли в первой инстанции.

Ранее URA.RU писало, что депутаты думы Нефтеюганска проиграли суд правительству ХМАО. Единороссы Александр Дудич, Константин Черных, Максим Мальчиков и Иван Мурзин, которых причисляют к команде теневого мэра — югорского окружного парламентария Степана Пыталева, — не смогли в первой инстанции отстоять свои мандаты в борьбе с департаментом госслужбы, что сделало их на шаг ближе к отставке по утрате доверия.

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Депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Максим Мальчиков скрыл более двух миллионов рублей в декларации. На сайте городского суда появилось первое судебное решение, которое проливает свет на процесс по лишению команды сторонников теневого главы города — депутата думы ХМАО Степана Пыталева — мандатов. «При представлении сведений о доходах за отчетный период 2021 года, а именно: в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной на себя, не указан доход от продажи жилого помещения в размере 2 090 000 рублей; в справке о доходах, представленной на себя, не указан доход, полученный от МБУ ЦФКС „Жемчужина Югры“ в размере 202 340,56 рублей; в справке о доходах, представленной на себя, не отражены счета, открытые в ПAО „Росбанк“, в АО „ВБРР“, в ПАО Банк „ФК Открытие“ и АО „Газпромбанк“; в справке о доходах, представленной на себя, не указаны иностранные ценные бумаги. В справке о доходах, представленной на супругу, не указан доход, полученный от ФСС в размере 29 211,00 рублей; в справке о доходах, представленной на супругу, не отражены счета в ПАО „Банк Уралсиб“, в АО „Газпромбанк“ и в ООО „Хоум Кредит энд Финанс Банк“», — указано в решении суда. Мальчиков — один из пятерки депутатов, сложения мандатов по утрате доверия требует окружная прокуратура. Они подали в суд на департамент госслужбы ХМАО, организовавший проверку, но проиграли в первой инстанции. Ранее URA.RU писало, что депутаты думы Нефтеюганска проиграли суд правительству ХМАО. Единороссы Александр Дудич, Константин Черных, Максим Мальчиков и Иван Мурзин, которых причисляют к команде теневого мэра — югорского окружного парламентария Степана Пыталева, — не смогли в первой инстанции отстоять свои мандаты в борьбе с департаментом госслужбы, что сделало их на шаг ближе к отставке по утрате доверия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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