Появились новые подробности крестового похода прокуратуры ХМАО против депутатов Нефтеюганска

Депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Максим Мальчиков скрыл более двух миллионов рублей в декларации. На сайте городского суда появилось первое судебное решение, которое проливает свет на процесс по лишению команды сторонников теневого главы города — депутата думы ХМАО Степана Пыталева — мандатов.
«При представлении сведений о доходах за отчетный период 2021 года, а именно: в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной на себя, не указан доход от продажи жилого помещения в размере 2 090 000 рублей; в справке о доходах, представленной на себя, не указан доход, полученный от МБУ ЦФКС „Жемчужина Югры“ в размере 202 340,56 рублей; в справке о доходах, представленной на себя, не отражены счета, открытые в ПAО „Росбанк“, в АО „ВБРР“, в ПАО Банк „ФК Открытие“ и АО „Газпромбанк“; в справке о доходах, представленной на себя, не указаны иностранные ценные бумаги. В справке о доходах, представленной на супругу, не указан доход, полученный от ФСС в размере 29 211,00 рублей; в справке о доходах, представленной на супругу, не отражены счета в ПАО „Банк Уралсиб“, в АО „Газпромбанк“ и в ООО „Хоум Кредит энд Финанс Банк“», — указано в решении суда.
Мальчиков — один из пятерки депутатов, сложения мандатов по утрате доверия требует окружная прокуратура. Они подали в суд на департамент госслужбы ХМАО, организовавший проверку, но проиграли в первой инстанции.
Ранее URA.RU писало, что депутаты думы Нефтеюганска проиграли суд правительству ХМАО. Единороссы Александр Дудич, Константин Черных, Максим Мальчиков и Иван Мурзин, которых причисляют к команде теневого мэра — югорского окружного парламентария Степана Пыталева, — не смогли в первой инстанции отстоять свои мандаты в борьбе с департаментом госслужбы, что сделало их на шаг ближе к отставке по утрате доверия.
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