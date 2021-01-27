Путин: новая мировая война положит конец человечеству

Третья мировая война положит конец развитию человечества, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глобальный конфликт в мире, такой, как мировая война, станет концом цивилизации. С таким заявлением в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе выступил президент РФ Владимир Путин.

«Будет конец цивилизации», — заявил Путин по видеосвязи. Президент РФ подчеркнул, что ситуация на мировой политической арене создает риск борьбы «всех против всех». Путин выразил надежду, что мировой конфликт сейчас невозможен, уточняет «Национальная служба новостей».

Форум в Давосе проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В нем участвуют более полутора тысяч человек из 70 стран. Главная тема мероприятия — «восстановление доверия и расширение международного сотрудничества».