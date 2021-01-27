Приставы закрыли челябинский дом престарелых после вспышки COVID

В пансионате выявили многочисленные нарушения в уходе за пожилыми Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Сосновском районе на 45-е сутки после вспышки коронавируса приостановлена деятельность частного пансионата для престарелых «Подсолнухи». Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области (УФССП). Такие меры приняты из-за того, что в пансионате не соблюдались санитарные меры при выявлении больных коронавирусом, а также из-за нарушений при приготовлении пищи. Для заболевших COVID-19 не было отдельного изолятора.

«Отсутствие изолятора стало причиной того, что постояльцы с выявленной инфекцией COVID-19 не были изолированы до их госпитализации, — сообщает пресс-служба УФССП. — Выявлено пять заболевших, двоих госпитализировали, остальные продолжали находиться в пансионате неизолированными и без медицинского наблюдения». Не были протестированы на коронавирус постояльцы, которые контактировали с больными.

В трехместных палатах жили по четыре-пять человек. У тех, кто поступал в пансионат впервые, не требовали справок о результатах обследования на туберкулез и кишечные инфекции. Медосмотр поступающих не проводился. Выявлены нарушения при приготовлении пищи. Не проводилась дезинфекция постельного белья.

«Все постояльцы покинули пансионат. Двери пансионата опечатаны, контроль сохранности пломб будет контролироваться в течение всего срока приостановления», — сообщает пресс-служба УФССП. URA.RU дозвонилось до службы заселения пансионата, чтобы получить комментарий по поводу действий приставов. Корреспондента переадресовали к директору. По телефону директора на звонок URA.RU не ответили.