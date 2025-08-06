«От слухов про звание генерала до ареста счетов»: карьера главы челябинского следкома Колбасина

Национализация ЮГК ударила по карьере главы челябинского СК Колбасина

06 августа 2025 в 18:21 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ выставила иск в 3,9 млрд рублей основателю ЮГК Константину Струкову. В качестве одного из соответчиков по делу проходит глава челябинского следкома Алексей Колбасин. У него арестовали счета на сумму, указанную в иске. При этом совсем недавно многие говорили о скором присвоении ему генеральского звания. Карьера пока еще полковника — в материале URA.RU. Колбасин-выпускник Колбасин — выпускник Уральской государственной юридической академии. Учебное заведение он окончил в 2000 году и поступил на службу в органы прокуратуры. Должность руководителя За восемь лет службы Колбасин вырос до руководителя следственного отдела по Екатеринбургу, на которой оставался до июля 2013 года. После же пошел на повышение, став заместителем главы свердловского областного следкома. Вечный заместитель На должности замруководителя СКР по Свердловской области Колбасин пробыл почти 9 лет. В феврале 2022 года его перевели на аналогичную должность в Нижегородской области. А спустя чуть больше года он стал заместителем главы челябинского управления СКР. Ходили слухи, что он возглавит самарское управление, но планы поменялись. Кресло главы Главой СКР по Челябинской области Колбасина назначили в августе 2024 года. Этому предшествовала скандальная отставка генерал-лейтенанта Петра Решетникова. Новые стандарты работы управления Заступив на должность главы челябинского следкома, Колбасин начал прививать новые стандарты работы сотрудникам. Следователи старались действовать смелее и оперативнее, уголовные дела возбуждались еще до реакции из Москвы. Если эта реакция и была, то Колбасину оставалось лишь доложить об обстоятельствах дела. Генеральские погоны Работа Колбасина устраивала всех. Многие заговорили, что вскоре ему должны присвоить новое звание. Полковник должен был стать генералом. Национализация ЮГК Колбасин попал под удар, когда Генпрокуратура РФ инициировала процесс по национализации ЮГК Константина Струкова. Процесс по передаче активов холдинга в собственность государства проходил в закрытом режиме. Но некоторые СМИ со ссылкой на источники распространили информацию, что в деле якобы фигурирует договор на 10 тысяч рублей за аренду квартиры между Струковым и Колбасиным. Арест счетов После национализации ЮГК надзорное ведомство выдвинуло иск к Струкову на сумму свыше 3,9 млрд рублей. В качестве соответчика в деле выступает Колбасин, а также замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. У них арестовали счета на сумму, указанную в иске. Адвокат Колбасина в лице Михаила Яшина обжаловал наложение обеспечительных мер. URA.RU ждет комментарий адвоката. Награды За годы службы Колбасин показал себя с положительной стороны. Это не раз отмечали и его непосредственные руководители. Он награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени, также отмечен Почетной грамотой председателя СК России, имеет именное оружие.