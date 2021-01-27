Дома в Кургане вернули управляющей компании на тайном собрании

В Кургане жильцам двух домов не получилось сменить управляющую компанию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильцы двух домов в Кургане не смогли сменить управляющую компанию «Новая волна», к которой относится их жилье, на другую. Их решение отменили на собрании собственников жилья, о котором они не знали. Об этом в соцсетях сообщили сами курганцы.

«Мы, собственники многоквартирного дома на улице Советская, 179, устав от бездействия УК „Новая волна“, приняли решение о переходе в УК „Чистый квартал“. Удивлению не было предела, когда вместо долгожданного перехода нам сообщили, что мы проголосовали за расторжение договора с не приступившей к своим обязанностям УК „Чистый квартал“. И снова заключили договор на обслуживание с УК „Новая Волна“», — написала пользователь Анна Трухонина во «ВКонтакте». По ее словам, для этого было якобы проведено второе собрание.

Аналогичная ситуация произошла у собственников дома №40 на улице Аргентовского. Они хотели присоединиться к УК «Порядок». По словам пользователя Лина Малина, второе собрание, на котором дом вернулся к «Новой волне», не проводилось. Жильцы домов собираются обращаться в прокуратуру.

Обратившимся ответили представители областной Госжилинспекции. «Представленные в Государственную жилищную инспекцию Курганской области документы (протокол от 18.01.2021) свидетельствуют об отмене ранее принятых решений», — объяснили в ведомстве. Представители Госжилинспекции предложили жильцам, если те считают, что был подлог, обратится в правоохранительные органы и в суд. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться в приемную УК «Новая волна».