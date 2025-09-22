22 сентября 2025

Вузы Минобороны: сколько вариантов и куда чаще всего поступают курганцы. Видео

Курганские юноши предпочитают поступать в вузы Минобороны соседних регионов
Полторы сотни курганцев ежегодно поступают в вузы Минобороны
Полторы сотни курганцев ежегодно поступают в вузы Минобороны
новость из сюжета
Призыв — 2025

Более 150 курганских юношей ежегодно отправляются на обучение в вузы Минобороны. Такие цифры озвучили в областном военкомате, рассказав о самых популярных вузах среди молодых курганцев. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, пообщавшийся с представителем военного комиссариата.

Основные направления — соседние регионы

Порядка 150 курганских юношей выбирают для поступления вузы Министерства обороны, рассказал начальник службы призыва, подполковник Алексей Белокур. Ситуация остается стабильной на протяжении нескольких лет.

Основные направление — это ближайшие военные институты. В соседнем городе Челябинске — это высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ). Также это ТВИКУ, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и Омский автобронетанковый инженерный институт. Эти вузы выбирают отчасти потому, что они рядом с родным домом

47 вузов Минобороны

Курганский подполковник Белокур - о вузах Минобороны
Курганский подполковник Белокур - о вузах Минобороны
Фото:

Подполковник Белокур отмечает, что направления для обучения — самые различные. Всего ребят и девушек готовы принять 47 учебных заведений Минобороны.

«Военные юристы, медицинские работники, академия связи, артиллеристы, гуманитарный университет Александра Невского в Москве. Есть вузы с научной деятельностью», — перечисляет представитель курганского военкомата.

Преимущества

Отмечается, что в вузах Минобороны преподавательский состав — очень подготовленный, много в военных институтах профессоров, есть очень большое количество педагогов, которые имеют опыт и боевой, и преподавательский. Белокур напомнил, что по окончании ребята получают и диплом о высшем образовании, и военно-учетную специальность.

Из базовых потребностей — полностью форма одежды предоставляется, полностью проживание и питание, оплачивается еще и стипендия. Во время обучения отпуск в два раза в год, зимой и летом.

«Стипендия от 35 тысяч, при этом полностью обеспечение от Минобороны», — напоминает подполковник. Плюс ранняя пенсия и военная ипотека, которую также оплачивает Министерство обороны. Ни один гражданский вуз не может предложить подобных условий.

Отдельные условия для детей участников СВО. Их зачисление в вузы Минобороны происходит по отдельным квотам, требования к таким экзаменующимся — минимальные.

Выучиться на права бесплатно

Если пять лет в вузе кажутся слишком долгим сроком, военкомат предлагает курганским юношам пройти бесплатное обучение и получить права категории «С». Такая возможность особенно может заинтересовать начинающих водителей, уже получивших водительское удостоверение на управление легковым автотранспортом. Можно поднять свою квалификацию и стать профессиональным водителем. В области действуют четыре обучающих центра на базе школ ДОСААФ. Расположены они в Кургане, Шадринске, Куртамыше и городе Петухове.

Подполковник заметил, что по вопросам поступления можно в вузы или школы ДОСААФ можно обращаться в военные комиссариаты области. Сотрудники военкоматов дадут подробный инструктаж и подскажут детали. 

