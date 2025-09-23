Курганцы хотят продолжения благоустройства набережной
В Кургане пришла пора отремонтировать участок набережной от моста на улице Бурова-Петрова до улицы Климова. Об этом говорится в обращении.
«Просим рассмотреть возможность благоустройства набережной реки Тобол от моста Бурова-Петрова до улицы Климова», — написано на сайте «Обратись».
Ранее в мэрии Кургана пообещали привести в порядок набережную Тобола за Шевелевкой и в сторону улицы Бурова-Петрова. Муниципалитет уже работает над проектированием этих участков.
