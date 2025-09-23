23 сентября 2025

Курганцы просят благоустроить набережную от Бурова-Петровского моста. Фото

Курганцы хотят продолжения благоустройства набережной
Курганцы хотят продолжения благоустройства набережной Фото:

В Кургане пришла пора отремонтировать участок набережной от моста на улице Бурова-Петрова до улицы Климова. Об этом говорится в обращении.

«Просим рассмотреть возможность благоустройства набережной реки Тобол от моста Бурова-Петрова до улицы Климова», — написано на сайте «Обратись».

Ранее в мэрии Кургана пообещали привести в порядок набережную Тобола за Шевелевкой и в сторону улицы Бурова-Петрова. Муниципалитет уже работает над проектированием этих участков. 

