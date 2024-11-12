Мертвые дольщики и потерянные квартиры: что известно о курганском долгострое в Шумихе

В Курганской области спустя долгие годы разрешился многолетний конфликт из-за долгостроя между обманутыми дольщиками и властями города Шумиха. За время разборок многие собственники долей умерли, не дождавшись обещанных квартир от застройщиков и мэрии. В 2024 году суд обязал власти Шумихинского округа выплатить компенсации оставшимся дольщикам и снести опасный недострой. О том, что еще известно о проблемной стройке — в материале корреспондента URA.RU.
Как рушились мечты о новых квартирах
Строительство многоквартирного дома в Шумихе началось еще в советское время. Работы по возведению первого многоквартирного дома в городе начались в 1984 году. Договоры на долевое строительство заключались в 1994 году, однако объект так и не закончили, заморозив стройку на долгие годы. Коммерческая компания, собравшая средства с граждан, обанкротилась. В 2010 году застройщик передал свои полномочия мэрии Шумихинского округа. Власти заключали мировое соглашение с дольщиками и обещали сдать дом до 2015 года. На некоторое время стройка возобновлялась, но по словам местных жителей, после смены руководства в округе все вновь остановилось — спецтехнику вывезли, а дом начали разбирать.
После прихода к власти экс-мэра муниципалитета Сергея Максимовских дольщики также слышали обещания о решении их проблем, однако никакой реакции не получали. «Мэр категорически отказывался встречаться с дольщиками. На прием невозможно было попасть, были постоянные отписки», — жаловались дольщики. В 2019 году экспертиза признала незавершенный объект непригодным для проживания и представляет опасность. Всего за время строительных работ было возведено четыре этажа.
Мертвые дольщики
Долгие годы обманутые дольщики не могли дождаться обещанного жилья. Многие из них умерли в ожидании, когда разрешится квартирный вопрос. Изначально в долевом строительстве было более 20 человек. К окончанию судебных споров между властями и дольщиками их оставалось всего 10 шесть человек. По словам местных жителей, некоторые из собственников долей были вынуждены доживать в старом доме в ожидании квартир. Другая часть подарков от чиновник стать не ждали и уехали строить новую жизнь в другие регионы.
Летом прошлого года администрация устроила собрание для всех собственников долей в недострое и пригласили на встречу мужчину, который умер еще в 2016 году. Одна из местных жительниц назвала это «неуважительным поступком», потому что власти знали о том, что его давно нет в живых.
Отказ от проблемной стройки
Власти Шумихинского округа отказывались признавать жителей обманутыми дольщиками. Бывший руководитель муниципалитета Сергей Максимовских заявлял, что они являются собственниками объекта, доли были распределены между гражданами и муниципальными учреждениями (в их число входила и мэрия округа). «Право собственности зарегистрировано в ЕГРН», — отмечал мэр.
Также власти округа отказывали дольщикам в выплате компенсаций за неполученные квартиры. Максимовских объяснял это тем, что администрация не получала денежных средств от собственников на строительство дома, а заказчиком выступала коммерческая организация. Областной прокуратуре чиновники заявляли о том, что у них нет денежных средств и выплаты на компенсации — это не целевые расходы.
В строительстве нового дома власти также отказывали дольщикам. Чиновниками проводилась комиссия, которая признала здание опасным для проживания и недопустимым для завершения строительно-монтажных работ. Недострой оценили на три миллиона рублей как стройматериал. Дольщиков обязывали своими силами сносить дом. При этом в районной прокуратуре данные действия называли незаконными.
Хождения по политикам и чиновникам
На проблемную стройку дольщики жаловались на приеме у депутата Госдумы Сергея Лисовского. Также жители Шумихи записывали видеообращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Они просили главу региона лично разобраться в сложившейся ситуации и оказать им помощь в получении компенсаций. Летом 2023 в ходе визита Шумкова в Шумихи дольщики устроили неожиданную встречу главе, в очередной раз пожаловавшись на местные власти. Тогда губернатор поручил директору областного департамента строительства и другим чиновникам разобраться в проблеме граждан.
Победа обманутых дольщиков
Летом 2024 года спустя долгие годы разбирательств дольщики смогли добиться компенсаций за неполученное жилье. Прокуратура через суд обязала администрацию Шумихинского округа выплатить местным дольщикам более пяти миллионов рублей. Также суд заставил чиновников заняться сносом долгостроя. Демонтажные работы объекта им нужно будет провести до 31 декабря 2025 года. По данным источников URA.RU, поиски подрядчика власти планируют начать уже после зимы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!