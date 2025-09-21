Курганский миллиардер Ильтяков планирует построить гостиницу

Бизнесмен Дмитрий Ильтяков рассказал о планах на создание гостиницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский миллиардер и депутат облдумы Дмитрий Ильтяков рассматривает возможность строительства гостиницы в селе Частоозерье, где располагается его мясоперерабатывающий комбинат. Объект должен появиться на месте бывшего здания поликлиники, которое бизнесмен выкупил несколько лет назад. Об этом корреспонденту рассказал сам предприниматель, отметив ряд сложности с реализацией проекта. «Изначально идею создания гостиницы предложил мне мой старший брат [Александр Ильтяков]. Я сказал, что то здание только бульдозером сносить. А на его месте строить новое. Но на это надо денег. Реанимировать этот объект бесполезно», — сообщил Ильтяков. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Интервью с миллиардером Ильтяковым: как на месте исторического «склепа» появится ресторан в Кургане Бизнесмен выкупил у властей бывшее здание поликлиники по улице Ленина в Частоозерье еще в 2023 году. Сумма сделки составила 1 362 000 рублей. Объект на 820 квадратов имеет два этажа. Также одновременно с недвижимостью была выкуплена земля на 1755 квадратов. Ранее URA.RU писало, что инвесторы из Москвы планируют открыть сеть семейных ресторанов в Кургане. Бизнесмены рассматривают варианты с размещением в районе набережной или Заозерном районе. Предприниматели уже лично посещали город в рамках бизнес-миссии и ознакомились с некоторыми возможными площадками под реализацию инвестиционного проекта. Также сообщалось, что миллиардер Дмитрий Ильтяков откроет мясной ресторан в историческом особняке по улице Советской. Бизнесмен планирует разместить заведение на втором этаже здания, а на первом сделать фирменный магазин продукции.

