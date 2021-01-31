На Россию надвигаются аномальные морозы

Температура воздуха может опуститься до 25 градусов ниже нуля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так, в четверг минимальная температура составит уже минус 10 — минус 15, в пятницу и субботу минус 15 — минус 20, а в воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20-25 мороза, днем не выше минус 13 — минус 18, что почти на десять градусов холоднее положенного по многолетней норме» — приводит слова Тишковца РИА «Новости». Морозы начнутся из-за вторжения холодных потоков с акватории Карского моря.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что настоящая весна в центральной части России может установиться уже к концу марта. В это время температура воздуха установится выше нуля, передает агентство Nation News.