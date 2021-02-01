В Тюмени собирают деньги на памятник умершему биатлонисту

Средства на установку памятника Михаилу Либерману могут внести все желающие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени объявили сбор средств, которые пойдут на установку памятника родоначальнику тюменского биатлона Михаилу Либерману. Об этом на своем сайте сообщает «Олимпийский совет Тюменской области». Михаил Либерман ушел из жизни в декабре прошлого года.

«Обращаюсь ко всему спортивному сообществу нашего региона — спортсменам, тренерам, болельщикам, сотрудникам отрасли спорта и физической культуры, ко всем неравнодушным жителям — в наших с вами силах увековечить память достойнейшей личности Михаила Исааковича Либермана», — приводят слова олимпийской чемпионки, президента «Олимпийского совета Тюменской области» Луизы Носковой на сайте организации. Там же размещены реквизиты для перечисления средств.

Михаил Либерман ушел из жизни в возрасте 83 лет. По задумке, монумент в его память будет выполнен в виде спортсмена в биатлонной экипировке, его изготовят из бронзы и латуни. Разместят скульптуру на территории центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».