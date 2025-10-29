Утки могут погибнуть от голода, если не смогут вовремя улететь из Тюмени на зимовку Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюмени достаточно водоемов, в которых обитают утки. Среди них пруд Утиный, карьер Школьный, пруд на улице Широтной. Местные жители очень любят проводить время с птицами и подкармливают их. Однако это может привести к их гибели, считает кандидат биологических наук, биолог Константин Китаев. Почему тюменцам не советуют сейчас кормить перелетных птиц — в материале URA.RU.

Сейчас утки чувствуют себя максимально комфортно. В Тюмени стоит теплая для поздней осени погода, температура воздуха, в большинстве случаев выше нуля. Люди дают птичкам еды, что значительно упрощает им жизнь. Однако это же и ставит их жизни под угрозу.

Как URA.RU рассказал биолог, у перелетных птиц есть биологически определенное время, когда они улетают. И если утки пропустят этот момент, то зимовать останутся в Тюмени. «Если птиц активно кормят, то они попросту не захотят улетать. А это уже может привести к голоду, а как следствие, к смерти», — считает эксперт.

Чтобы такого не допустить, биолог Константин Китаев советует тюменцам лишний раз не подкармливать птиц. Особенно актуально это для периода перед миграцией их в теплые климатические зоны. В противном случае есть высокая вероятность, что они не смогут пережить зиму.

Ранее синоптики прогнозировали теплую зиму для Тюмени, отмечая, что средняя температура воздуха будет выше нормы и вероятность аномальных морозов не превышает 14%. Несмотря на это, специалисты подчеркивают: комфортные условия не гарантируют птицам выживание без миграции, поэтому подкармливание уток осенью может негативно сказаться на их здоровье и привести к гибели.