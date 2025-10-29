Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Тюменский перевозчик решил сшить новые чехлы для сидений в автобусах после проверок

В автобусах Тюмени обновляют обивку сидений
29 октября 2025 в 17:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В 30-ти автобусах уже полностью заменили устаревшие покрытия

В 30-ти автобусах уже полностью заменили устаревшие покрытия

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В автобусах Тюмени обновляют обивку сидений — решение о самостоятельном изготовлении и замене чехлов принял перевозчик ООО «Автолинии». Как сообщили в администрации, такой шаг связан с жалобами горожан и результатами проверки МКУ «Тюменьгортранс».

«Было принято решение организовать у себя на предприятии самостоятельный пошив чехлов из износостойких материалов. ООО „Автолинии“ изготавливает чехлы из кожзама и жаккарда с поролоновой основы. К работам приступили еще в сентябре. В автобусах заменяют обивку сидений, которые пришли в негодность», — рассказали в мэрии.

В 30-ти автобусах уже полностью заменили устаревшие покрытия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени количество «маршруток» до конца 2026 года сократится до 20%. На смену им запустят транспорт большого и среднего класса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал