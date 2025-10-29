Тюменский перевозчик решил сшить новые чехлы для сидений в автобусах после проверок
В 30-ти автобусах уже полностью заменили устаревшие покрытия
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В автобусах Тюмени обновляют обивку сидений — решение о самостоятельном изготовлении и замене чехлов принял перевозчик ООО «Автолинии». Как сообщили в администрации, такой шаг связан с жалобами горожан и результатами проверки МКУ «Тюменьгортранс».
«Было принято решение организовать у себя на предприятии самостоятельный пошив чехлов из износостойких материалов. ООО „Автолинии“ изготавливает чехлы из кожзама и жаккарда с поролоновой основы. К работам приступили еще в сентябре. В автобусах заменяют обивку сидений, которые пришли в негодность», — рассказали в мэрии.
В 30-ти автобусах уже полностью заменили устаревшие покрытия. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени количество «маршруток» до конца 2026 года сократится до 20%. На смену им запустят транспорт большого и среднего класса.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!