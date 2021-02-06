Российские студенты вернутся к очным занятиям

Вузам разрешили возобновить очные занятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским вузам разрешили вернуться к очным занятиям. Соответствующий приказ Минобрнауки вступает в силу 7 февраля.

«Руководителям образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения», — сообщается в документе.

Неподведомственным вузам Минобрнауки РФ рекомендует принять аналогичное решение. При этом руководство университетов должно обеспечить контроль температуры тела бесконтактным способом всех учащихся и преподавателей, проветривание учебных помещений, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний. Студенты и преподаватели обязаны соблюдать масочный режим. В случае ухудшения эпидемической ситуации вузы должны быть готовы вернуть дистанционное обучение.

В конце 2020 года Фальков заявлял, что свыше 35% российских высших учебных заведений и их филиалов полностью перешли на дистанционный формат обучения, передает агентство Nation News. В январе Минобрнауки выпустило рекомендации, в каком формате начать новый семестр. Обучение в дистанционном формате оставалось на усмотрение учреждений.