06 февраля 2021

Российские студенты вернутся к очным занятиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, учебный класс, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты
Вузам разрешили возобновить очные занятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским вузам разрешили вернуться к очным занятиям. Соответствующий приказ Минобрнауки вступает в силу 7 февраля.

«Руководителям образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения», — сообщается в документе.

Неподведомственным вузам Минобрнауки РФ рекомендует принять аналогичное решение. При этом руководство университетов должно обеспечить контроль температуры тела бесконтактным способом всех учащихся и преподавателей, проветривание учебных помещений, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний. Студенты и преподаватели обязаны соблюдать масочный режим. В случае ухудшения эпидемической ситуации вузы должны быть готовы вернуть дистанционное обучение.

В конце 2020 года Фальков заявлял, что свыше 35% российских высших учебных заведений и их филиалов полностью перешли на дистанционный формат обучения, передает агентство Nation News. В январе Минобрнауки выпустило рекомендации, в каком формате начать новый семестр. Обучение в дистанционном формате оставалось на усмотрение учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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