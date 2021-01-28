Минобрнауки РФ дало рекомендации вузам по началу семестра

Валерий Фальков рекомендовал администрации вузов обращать внимание на эпидемиологическую обстановку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Минобрнауки РФ рекомендовало вузам начать новый семестр в формате, близком к традиционному, однако обучение в дистанционном формате остается на усмотрение учреждений в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом говорится на сайте Российского союза ректоров.

На заседании совета присутствовал министр науки и общего образования РФ Валерий Фальков. «Глава ведомства выразил пожелание к вузам организовать обучение в формате, близком к традиционному, отметив, в то же самое время, что к классическому формату учебного процесса, наверное, полностью вернуться пока не удастся», — приводит слова и сообщения совета РИА «Новости».

В декабре 2020 года Фальков заявлял, что свыше 35% российских высших учебных заведений и их филиалов полностью перешли на дистанционный формат обучения, передает агентство Nation News. А весной могут рассмотреть законопроект, по которому российские студенты в будущем смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы.