Минобрнауки РФ дало рекомендации вузам по началу семестра

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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Валерий Фальков рекомендовал администрации вузов обращать внимание на эпидемиологическую обстановку Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Минобрнауки РФ рекомендовало вузам начать новый семестр в формате, близком к традиционному, однако обучение в дистанционном формате остается на усмотрение учреждений в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом говорится на сайте Российского союза ректоров.

На заседании совета присутствовал министр науки и общего образования РФ Валерий Фальков. «Глава ведомства выразил пожелание к вузам организовать обучение в формате, близком к традиционному, отметив, в то же самое время, что к классическому формату учебного процесса, наверное, полностью вернуться пока не удастся», — приводит слова и сообщения совета РИА «Новости».

В декабре 2020 года Фальков заявлял, что свыше 35% российских высших учебных заведений и их филиалов полностью перешли на дистанционный формат обучения, передает агентство Nation News. А весной могут рассмотреть законопроект, по которому российские студенты в будущем смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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