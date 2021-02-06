06 февраля 2021

Турэксперты назвали лучшие курорты для переболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Крыму и Краснодарском крае можно совместить отдых и лечение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшим коронавирусом стоить выбрать озерный отдых и лечение у моря, чтобы восстановиться после перенесенной инфекции. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Анатольевич Мальцев.

«За год многие россияне пересмотрели концепцию отдыха. Пляжный отдых уже не так популярен, на смену ему пришел отдых озерный, морской. Для экскурсионно-восстановительных целей лучше всего ехать в Калининград. У киргизского озера Иссык-Куль — колоссальные перспективы, это тоже подходящий вариант для укрепления и восстановления иммунитета. При открытии границ стоит обратить внимание на Болгарию — там есть и море, и оздоровительная база», — заявил эксперт.

Михаил Мальцев считает, что одним из самых интересных направлений является Крым. «Это круглогодичное направление. Здесь существенно вырос сервис. Так что Крым — перспективное направление для отдыха и лечения», — заключил он.

С экспертом согласна исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина. В разговоре с URA.RU она отметила, что для перенесших коронавирусную инфекцию подойдет любой российский санаторий, где есть аппараты для разжижения крови. Особое внимание нужно уделить здравницам Краснодарского края и Крыма из-за качества лечения.

«Большой выбор лечебниц — в Краснодарском крае. Там сейчас низкий сезон, и можно купить путевку гораздо дешевле, чем летом. В последнее время и в Крыму делают отдых для россиян максимально комфортным», — рассказала она.

Ранее эксперты отмечали спрос на туры раннего бронирования. Втом году граждане начали бронировать летние туры на 30-40% чаще, в 2020, пишет «Царьград».

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