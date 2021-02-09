Текслер дал челябинским мэрам два дня на очистку тротуаров

Алексей Текслер дал главам два дня на очистку тротуаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов 10 февраля обратил внимание на большое количество жалоб от населения на плохую уборку снега. Текслер потребовал от мэров в течение двух дней исправить ситуацию, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«После снегопадов в субботу, воскресенье количество жалоб, которые идут из муниципалитетов, большое. Сегодня среда. Есть нормативы, их надо соблюдать. Каких-либо отговорок не принимаю. Поэтому давайте в течение ближайших дней эти проблемы закроем. Если жалобы будут оставаться, коллеги, буду вам их присылать напрямую», — заявил Текслер.

Кроме того, на совещании обсудили работу по вакцинации жителей от коронавируса. «В области наблюдается устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции. Главам необходимо постоянно уделять внимание вакцинации: актуализировать списки, убедиться в готовности учреждений здравоохранения принять препарат на соответствующие условия хранения», — отметил губернатор. Текслер добавил, что в регион уже поступило 67 тысяч доз вакцины, в ближайшее время ожидается еще 21 тысяча доз.

11 января Текслер проведет еще одно закрытое совещание с 26 главами, которые избраны в 2020 и 2021 году. Среди них мэр Верхнего Уфалея Сергей Тарасов, глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович и другие. Текслер озвучит список поручений по каждой территории.