Текслер соберет за закрытыми дверями избранных челябинских мэров

Алексей Текслер проведет с подчиненными разговор тет-а-тет Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер запланировал закрытую встречу с тремя десятками глав городов и районов Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

«Приглашения на 11 февраля получили 26 глав, которые избраны в 2020 и 2021 году. В том числе 10 впервые занявших свои посты. Среди них мэр Верхнего Уфалея Сергей Тарасов, глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович и другие. При этом каждый руководитель получит специально сделанную для него подборку материалов по своей территории — главные болевые точки и проблемы, которые следует решить в первую очередь», — рассказал собеседник URA.RU.

Также, по его словам, участие в разговоре примут два курирующих территории вице-губернатора — Евгений Голицын и Станислав Мошаров. «Кроме них, будет заместитель главы региона по внутренней политике Анатолий Векшин», — добавил инсайдер. В пресс-службе главы региона воздержались от комментариев.

На сегодня выборная кампания в муниципалитетах Челябинской области практически закончена. Последние выборы состоятся в марте в Верхнеуральском районе. По данным URA.RU, фаворитом конкурса считается действующий глава района Сергей Айбулатов.