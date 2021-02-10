10 февраля 2021

Посольство РФ отреагировало на появление США в Черном море. «Не терпится найти врага»

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия призвала американских военных прекратить «безрассудное бряцание оружием» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия призвала американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США в Twitter.

«Похоже, Шестому флоту ВМС США не терпится найти врага в Черном море. Они отчаянно ищут предлог — теперь открыто под прикрытием военных учений — для наращивания присутствия в регионе», — написали дипломаты. Они призвали американских военных прекратить «безрассудное бряцание оружием» и заняться своими делами в территориальных водах США. В посольстве добавили, что мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Позже к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление боевых кораблей «наращиванием военной мощи» РФ. Российский вице-адмирал Петр Святашов призвал покончить с бесцеремонным американским эсминцем. Он отметил, что корабль «Дональд Кук» творит в территориальных водах «все, что захочется».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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