23 января 2021

Минобороны РФ сообщило о боевом корабле США в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, учения, военный корабль, эсминец, ВМФ
Российский флот наблюдает за американским эсминцем Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российский черноморский флот следит за действиями эсминца США Donald Cook [«Дональд Кук»], который зашел в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, который входит в Минобороны РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) „Дональд Кук“ ВМС США <…>», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Американский боевой корабль, как отмечается, зашел в акваторию Черного моря 23 января.

По данным из открытых источников, «Дональд Кук» является эскадренным миноносцем ВМС США четвертого поколения. Основным оружием морского судна являются управляемые ракеты, в том числе «Томагавк», способные нести ядерные заряды.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...