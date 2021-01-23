Минобороны РФ сообщило о боевом корабле США в Черном море

Российский черноморский флот следит за действиями эсминца США Donald Cook [«Дональд Кук»], который зашел в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, который входит в Минобороны РФ.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) „Дональд Кук“ ВМС США <…>», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Американский боевой корабль, как отмечается, зашел в акваторию Черного моря 23 января.
По данным из открытых источников, «Дональд Кук» является эскадренным миноносцем ВМС США четвертого поколения. Основным оружием морского судна являются управляемые ракеты, в том числе «Томагавк», способные нести ядерные заряды.
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