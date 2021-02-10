Начальник УФАС по Челябинской области Анна Козлова получила особое поручение из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своему управлению по Челябинской области провести проверку закупки мэрией Копейска помещения детского сада. Сама закупка уже стала поводом для возбуждения уголовного дела, в основу которого легли материалы проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, поручение поступило на имя начальника челябинского УФАС Анны Козловой. В ведомстве информацию подтвердили.

«Мы получили поручение от ФАС России несколько дней назад. В данный момент уже направлены запросы в КСП и следственное управление, мы намерены аналогичным способом работать и с налоговыми органами», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. В ведомстве добавили, что проверка возможного нарушения закона о конкуренции может занять несколько месяцев. Ее результаты направят в следственное управление СКР по Челябинской области.

Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, на это дело ФАС России обратили внимание после публикации сообщения в telegram-канале КСП региона. Ответственным чиновникам Копейска грозит новое уголовное дело, на этот раз за нарушение конкуренции. В КСП от комментариев воздержались.

В мэрии Копейска заявили, что заключение КСП строится на разнице в количестве мест по договору купли-продажи и в заключении Роспотребнадзора. «Продавцу помещений ООО „КПД заказчик“ направлена претензия о возврате денежных средств в случае подтверждения данного факта», — заявили в пресс-службе мэрии Копейска, отметив, что будут оказывать содействие следствию.

В феврале 2021 года проверка КСП установила нецелевое использование бюджетных средств в размере более 21,1 млн рублей при покупке помещения для детского сада, которая состоялась в 2019 году. В октябре 2020 года в мэрии во время обысков были изъяты документы по закупке. В отношении должностных лиц мэрии Копейска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.