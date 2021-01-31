Мэрией челябинского города занялись силовики

Должностные лица мэрии Копейска попали под уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении должностных лиц мэрии Копейска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области, в основу дела легли материалы областной Контрольно-счетной палаты (КСП). Дело расследуется при оперативном сопровождении Управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону и челябинского УФСБ.

Речь идет о нарушениях, допущенных при покупке мэрией помещения детского сада. «Проверкой КСП установлено существенное нарушение интересов муниципального образования, в том числе повлекшее материальный ущерб в размере более 23,5 млн рублей, — сообщили URA.RU в палате. — Выявлены нецелевое использование бюджетных средств в размере более 21,1 млн рублей, а также нарушения законодательства о контрактной системе».

«В 2019 году администрация Копейска приобрела нежилое помещение для дошкольного учреждения, — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. — Помещение покупалось без санитарно-эпидемиологического заключения. В дальнейшем выяснилось, что в здании можно разместить меньшее число воспитанников, чем требовалось. Проводится комплекс следственных действий». Получить комментарий в мэрии Копейска не удалось.

В октябре в мэрии Копейска прошли обыски. Силовики изъяли документы по покупке помещений в жилых домах по улице Калинина для размещения детского сада. Помещения были приобретены за счет городского бюджета в 2019 году для размещения дополнительных групп детского сада №14.