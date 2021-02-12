Власти Украины отвели США главную роль в конфликте на Донбассе

США должна быть отведена ключевая роль в решении конфликта на Донбассе. С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины должен сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта [на Донбассе]», — приводит РБК слова Ермака из эфира телеканала «Украина 24». Он отметил, что прогресс в переговорах по проблеме Донбасса есть, однако диалог идет медленно и сложно.
Минские соглашения в существующей редакции не могут быть выполнены, добавил Ермак. Однако Украина сделает все со своей стороны, чтобы реализовать их, заверил чиновник. Ермак также сказал, что считает важным присутствие на Донбассе представителей Германии, Великобритании, США, Канады, Швеции и Франции.
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что Украина сорвала перемирие в Донбассе. По его словам, перемирие нарушается с начала 2021 года.
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