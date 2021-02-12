Украина признала вину за срыв перемирия в Донбассе

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович рассказал, что военные Украины нарушают режим прекращения огня и атакуют войска Донбасса. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врут вам в глаза», — написал Арестович в социальной сети. Он отметил, что режим прекращения огня действует с нарушениями с начала 2021 года.
Арестович подчеркнул, что перемирие не соблюдают ни войска Украины, ни военные Донбасса. При этом он отметил, что военные потери обеих сторон значительны.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что силы Донбасса не смогут сдерживать военные силы Украины более двух дней. Он уверен, что в случае стремительного нападения Россия не сможет помочь ДНР и ЛНР. Стрелков считает, что российские добровольцы не успеют приехать на Украину. Украинский президент Владимир Зеленский посещал линию соприкосновения сил и пообщался с военнослужащими, передает RT.
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