Рогозин продемонстрировал навыки пилота

Дмитрий Рогозин получил лицензию пилота в 2015 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал свои навыки пилота. Топ-менеджер сел за штурвал вертолета во время полета до Звездного городка.

«Вертолетом до Звездного городка и с Чкаловского аэродрома — на Байконур», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он также выразил сожаление по поводу того, что на вертолете нельзя напрямую долететь до космодрома.

Дмитрий Рогозин получил лицензию частного пилота в феврале 2015 года. По словам топ-менеджера, его отец, дед и прадед также были летчиками.