Рогозин продемонстрировал навыки пилота

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Фестиваль
Дмитрий Рогозин получил лицензию пилота в 2015 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал свои навыки пилота. Топ-менеджер сел за штурвал вертолета во время полета до Звездного городка.

«Вертолетом до Звездного городка и с Чкаловского аэродрома — на Байконур», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он также выразил сожаление по поводу того, что на вертолете нельзя напрямую долететь до космодрома.

Дмитрий Рогозин получил лицензию частного пилота в феврале 2015 года. По словам топ-менеджера, его отец, дед и прадед также были летчиками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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