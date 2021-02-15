Греф рассказал, из-за чего ему угрожали в 1997 году

Грефа просили уехать, но он не хотел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент правления кредитной организации «Сбер» Герман Греф рассказал, что после убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году ему угрожали. Коллеги боялись за жизнь Грефа, сообщается в документальном фильме «Крепость», который выйдет 24 февраля. Он посвящен экс-министру финансов России Алексею Кудрину.

«Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали: тебе лучше уезжать. Честно говоря, [коллеги] еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь. Я этого не чувствовал, в общем не очень хотел переезжать», — приводит ТАСС слова Грефа.

С 1994 по 1997 год Греф работал в комитете мэрии по управлению городским имуществом, после этого он перешел в правительство РФ в Москву. Там он занимал должность министра государственного имущества РФ, позже стал министром экономразвития и членом совета директоров госкомпаний «Газпром» и «Связьинвест». В 2004 Греф возглавил Министерство экономического развития и торговли РФ, после этого ушел в «Сбербанк».