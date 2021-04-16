Крупный город ХМАО остался без денег федеральной программы

В Нефтеюганске ремонтировать дороги будут за счет муниципального бюджета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Нефтеюганск не смог получить деньги на ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Внимание на это обратили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), а в причинах провала федеральной программы в Нефтеюганске будет разбираться прокуратура. Об этом URA.RU рассказал глава регионального исполкома ОНФ в ХМАО Виктор Снисаренко.

«Организовали выездную проверку дорог в Нефтеюганске. При этом, мы обнаружили, что город не участвует в нацпроекте по благоустройству дорог. Третий по численности населения город, как такое может быть? Мы обратились с заявлением в прокуратуру. Будем выяснять, кто из окружных чиновников и администрации города недоработал», — сказал Снисаренко. В пресс-службе Прокуратуры ХМАО пообещали уточнить информацию и ответить позже. На момент публикации ответ на него не поступил.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, в разговоре с корреспондентом URA.RU, объяснил, что решение о включении города в программу принимает департамент дорожного хозяйства ХМАО. «Мы готовы принимать участие в программе. Однако решение принимает окружной департамент дорожного хозяйства. На сегодняшний день мы ремонтируем дороги исключительно за счет муниципального бюджета», — сказал Дегтярев. В депдорхоз ХМАО был отправлен письменный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что администрация Нефтеюганска не выполнила большинство поручений ОНФ. Тогда администрация города за год не справилась с поручениями по ремонту дорог и уборке несанкционированных городских свалок.