16 апреля 2021

Жириновский назвал свой любимый курорт

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Владимир Жириновский на
Жириновский призвал россиян отдыхать на юге РФ Фото:

Глава ЛДПР Владимир Жириновский любит отдыхать в Анапе. В этом признался сам политик.

«Анапа. С детства полюбил. Первый раз приехал — 1965 год. Вот та Анапа, которая была… 55 лет. Тихий городок, одно и двухэтажные дома, на рынке все есть. Жили в палатках», — заявил лидер партии в эфире радиостанции «КП».

Он отметил, что отдыхать студентам в Анапе было дешево. Путевку Жириновский покупал на стипендию. Политик отметил, что на курорте питался нормальной едой с рынка, «никаких консерв» не ел. «И танцы каждый день или кино. И мы все однолетки. Второй, третий курс. Поэтому мне Анапа на всю жизнь понравилась», — подытожил лидер ЛДПР.

Ранее сообщалось, что россияне, сдающие жилье на курортах Краснодарского края, повысили ставку краткосрочной аренды. В Анапе жилье подорожало на 9% — в среднем 2,05 тысячи рублей в сутки, а в Ейске на 1% — в среднем 1,78 тысячи рублей в сутки. Подорожали и путевки на юг РФ. Это произошло после закрытия Турции с 15 апреля по 1 июня, передает телеканал 360. Официальной причиной произошедшему называют подъем заболеваемости коронавирусом в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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