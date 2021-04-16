Депутат Рады предрек гибель Украины

Депутат Рады: власть Украины ведет войну с собственным народом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украину ждет гибель, так как власть ведет войну с собственным народом. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

В качестве примера политик привел высокие цены на топливо, а также проблемы в борьбе с коронавирусом. По его мнению, в стране наблюдается шокирующая картина по всем отраслям и направлениям. «Я вам скажу, с чего это все началось: так называемое „процветание“ Украины. Цитирую слова Леонида Кравчука, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины, затем первого президента и теперь ключевого политика: „Через 10 лет Украина станет самой богатой страной Европы, второй Францией“. Вот с тех пор весь этот „лохотрон“ и продолжается, а страна погибает», — цитирует депутата РИА «Новости».

Сложившуюся ситуацию в стране он охарактеризовал цитатой из стихотворения Тараса Шевченко. «Как плохо, как ужасно плохо мне здесь в пустыне пропадать. Но еще хуже на Украине смотреть, и плакать — и молчать!» — заявил Рабинович. Он не исключил, что после высказывания власть может возбудить против него уголовное дело.

Ранее депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, который сможет это остановить. Политик считает, что лидер должен действовать в интересах народа, не отвлекаясь на «возгласы американских и европейских партнеров».