Актер Певцов предложил вернуть советскую систему образования

Певцов призвал отказаться от ЕГЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист России Дмитрий Певцов призвал отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вспомнить советскую систему образования. Такое заявление он сделал на встрече с руководством Партии пенсионеров.

«Это хорошо — смотреть вперед, но при этом нельзя отметать напрочь то лучшее, что было в советской системе образования. И еще посмотрите: сейчас за все надо платить. В том числе за кружки и секции для детей. Как ребятам выбрать будущую профессию, если перед ними ставится денежный барьер?» — передает заявление Певцова агентство городских новостей «Москва». Он считает что в России необходимо убрать ЕГЭ и возродить дома детского научно-технического творчества в каждом районе.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что повышение пенсионного возраста спровоцировало снижение рождаемости. Также он предложил вернуть возраст выхода на пенсию для россиян в 55 и 60 лет и таким образом отменить пенсионную реформу, пишет «Национальная служба новостей». Также он предложил вернуть пятилетние планы развития, которые были в Советском Союзе. В СМИ сообщалось, что актер может пойти в Госдуму.