В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин знает об идее его украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Донбассе на линии соприкосновения. Однако для встречи между лидерами двух стран нужны предпосылки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путину доложено об идее Зеленского о встрече в Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он из-за подготовки к посланию и рабочих встреч», — приводит слова Пескова РИА «Новости» из интервью радиостанции «Комсомольская правда». При этом администрация Путина не получала официальных запросов от офиса Зеленского на встречу с российским лидером. Песков подчеркнул, что Россия делает все возможное для урегулирования военного конфликта в Донбассе, но, признал он, это очень тяжело.
Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Украинский лидер предложил российскому встретиться в любой точке территории, где идет война, уточняет «Утро.ру». В Госдуме назвали эту идею пиар-ходом и уловкой Зеленского, передает телеканал 360.
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