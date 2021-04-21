В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

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Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков сказал, что Владимиру Путину доложено об идее Владимира Зеленского Фото:
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Война на Украине

Президент РФ Владимир Путин знает об идее его украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Донбассе на линии соприкосновения. Однако для встречи между лидерами двух стран нужны предпосылки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путину доложено об идее Зеленского о встрече в Донбассе, но нет уверенности, ознакомился ли он из-за подготовки к посланию и рабочих встреч», — приводит слова Пескова РИА «Новости» из интервью радиостанции «Комсомольская правда». При этом администрация Путина не получала официальных запросов от офиса Зеленского на встречу с российским лидером. Песков подчеркнул, что Россия делает все возможное для урегулирования военного конфликта в Донбассе, но, признал он, это очень тяжело.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Украинский лидер предложил российскому встретиться в любой точке территории, где идет война, уточняет «Утро.ру». В Госдуме назвали эту идею пиар-ходом и уловкой Зеленского, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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