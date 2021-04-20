Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом он заявил в Telegram.
«Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — цитирует РИА «Новости» обращение Зеленского по ситуации с безопасностью в стране. При этом ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» призвали Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией.
Также украинский президент заявлял, что Украина в любой момент будет готова дать отпор «российскому вторжению» в Донбассе. Но при этом он же требовал от США помощи в «сдерживании России».
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