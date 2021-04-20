20 апреля 2021

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом он заявил в Telegram.

«Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — цитирует РИА «Новости» обращение Зеленского по ситуации с безопасностью в стране. При этом ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» призвали Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией.

Также украинский президент заявлял, что Украина в любой момент будет готова дать отпор «российскому вторжению» в Донбассе. Но при этом он же требовал от США помощи в «сдерживании России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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