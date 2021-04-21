Украина ввела санкции против еще двух российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский расширил список санкций против российских компаний. Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Санкции на три года введены на Украине против двух российских компаний, связанных со строительным бизнесом. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

«В [санкционный] список попали компании из РФ «Дорлидер» и ООО «Гранит-001», — уточняет РИА «Новости». Первая является строительной организацией, уточняет агентство. Вторая выполняет подряды по благоустройству и дорожному строительству (это следует из данных справочника Rusprofile).

Ранее сообщалось, что Киев ввел санкции против 78 российских компаний. Введенная мера предусматривает блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.