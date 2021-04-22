В ПАСЕ потребовали освободить Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала освободить блогера Алексея Навального из колонии города Покрова, где он отбывает срок по делу «Ив Роше». Соответствующий документ одобрен на заседании ведомства.
«Немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания в июне», — говорится в тексте документа ассамблеи, опубликованного ТАСС. В ПАСЕ подчеркнули, что Россия должна оказать Навальному медицинскую помощь, пока он не освобожден.
Следующее заседание ПАСЕ пройдет в интервале с 7 по 9 июня. Решение ассамблеи предполагает, что до этих чисел блогер будет освобожден.
Ранее в ПАСЕ внесли соответствующий документ на рассмотрение. Навальный осужден на 3,5 лет лишения свободы по делу «Ив Роше». В конце марта он объявил голодовку. Однако в управлении ФСИН оценили состояние здоровья Навального как удовлетворительное, передает «Национальная служба новостей».
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