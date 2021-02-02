Навальный получил 3,5 года колонии

Алексею Навальному вынесли приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы.

«Суд находит представление ФСИН [о замене условного срока реальным] подлежащим удовлетворению», — огласила решение судья Наталья Репникова. Суд признал, что Навальный еще до попадания в немецкую клинику «Шарите» нарушал нормы испытательного срока. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2,5 года. До вступления приговора в законную силу Навальный останется под стражей. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. После окончания заседания адвокат Навального сообщил, что приговор будет обжалован.

Уголовное дело («дело Ив Роше»), по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда решением суда Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года условно и испытательному сроку в пять лет.

Осенью прошлого года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Он был задержан после своего возвращения из Германии в конце декабря. В ФРГ Навальный находился на лечении. После задержания блогера в городах России прошли несанкционированные акции.

Ранее экономисты в беседе с URA.RU предсказывали введение новых санкций против России из-за приговора Навальному. Однако, по их мнению, моментальной реакции фондовых рынков на это событие ожидать не стоит. А политолог Владимир Брутер призвал не обращать внимание на угрозы Запада: «Смешивание внутренней и внешней повестки недопустимо. Что будет с Навальным — не последний и не первый эпизод, на который обращает внимание Запад. А у России должна быть собственная повестка».