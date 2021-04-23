В Латвии хотят признать независимость Чечни и Якутии от России

Латвийский депутат задумался о независимости российских регионов Фото: depositphotos.com

В случае дальнейшего нарушения суверенитета Грузии и Украины со стороны РФ, республики Чечня и Якутия могут быть признаны независимыми. Об этом заявил латвийский депутат Янис Домбрава.

«Если Россия нарушит суверенитет Грузии и Украины, и признает Абхазию, Южною Осетию, Луганск, Донецк [независимыми], то я не вижу причин, почему страны Запада не могут признать Чечню, Якутию и другие страны, которые сейчас включены в состав России, [независимыми]», — заявил он, пишут Argumenti.ru.

Ранее Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт электроэнергии из России с 8 по 11 апреля. Это привело к падению цены на рынке в европейской части РФ и на Урале. В это время проходили испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).