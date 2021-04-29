Тревел-блогер Руслан Усачев сделал обзор на видео-открытку, которую Тюменская область создала для рекламы туристического потенциала региона. Рецензия размещена на Youtube-канале «Руслан Усачев», на который подписано более 2,5 млн человек.
«Пока другие регионы показывают культуру, еду, фестивали и памятники, Тюмень в свое видео включила весь земной шар. Знаете, ведь в каком-то плане, весь мир — Тюмень», — с такой оценки начался ролик блогера Руслана Усачева, в котором он оценил туристическое промо Тюменской области.
В видео о туристическом потенциале Тюмени показали несколько кадров с компьютерной графикой, а оставшееся время уделили термальным источникам. Ролик был представлен в рамках международной туристической выставки MITT, которая в марте прошла в Москве. В конкурсе видео Тюменская область заняла третье место.
«Это очень странный фокус для видео о Тюмени. Все свелось к тому, что „у нас есть горячая вода“. А вы думали, они там на нефти разбогатели?», — отметил Руслан Усачев на своем Youtube-канале.
URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Мы попросили пояснить, почему в промо-ролик не вошли другие достопримечательности Тюменской области.
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