Пассажирские поезда задерживаются из-за горящих вагонов под свердловским поселком
Поезда поедут в объезд места пожара
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Сразу четыре пассажирских поезда поедут в обход по альтернативному пути из-за пожара на перегоне Шамары — Кордон. Составы в Северобайкальск, Читу, Москву и Пермь задерживаются. Об этом рассказали в Свердловской железной дороге.
«В связи с возгоранием вагонов-цистерн в составе грузового поезда на перегоне Шамары — Кордон в настоящий момент в пути следования задерживаются 4 пассажирских поезда: №92 Москва — Северобайкальск, №70 Москва — Чита, №9 Владивосток — Москва, №803 Екатеринбург — Пермь», — говорится в сообщении. Каждый из составов поедет альтернативным путем.
Пассажиры поезда №803 Екатеринбург-Пермь поедут до Перми в поезде №9 Владивосток — Москва. Помимо этого, свой маршрут поменяют еще несколько составов:
- №146 Санкт-Петербург – Челябинск;
- №10 Москва – Владивосток;
- №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк.
Пожар произошел вечером 19 ноября. Движение поездов на этом участке остановлено. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.
