Пассажирские поезда задерживаются из-за горящих вагонов под свердловским поселком

Поезда поедут в объезд места пожара Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сразу четыре пассажирских поезда поедут в обход по альтернативному пути из-за пожара на перегоне Шамары — Кордон. Составы в Северобайкальск, Читу, Москву и Пермь задерживаются. Об этом рассказали в Свердловской железной дороге.

«В связи с возгоранием вагонов-цистерн в составе грузового поезда на перегоне Шамары — Кордон в настоящий момент в пути следования задерживаются 4 пассажирских поезда: №92 Москва — Северобайкальск, №70 Москва — Чита, №9 Владивосток — Москва, №803 Екатеринбург — Пермь», — говорится в сообщении. Каждый из составов поедет альтернативным путем.

Пассажиры поезда №803 Екатеринбург-Пермь поедут до Перми в поезде №9 Владивосток — Москва. Помимо этого, свой маршрут поменяют еще несколько составов:

Продолжение после рекламы

№146 Санкт-Петербург – Челябинск;

№10 Москва – Владивосток;

№14 Санкт-Петербург – Новокузнецк.