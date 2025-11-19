Хоккеисты курганского «Зауралья» вырвали победу у пермского «Молота» в матче ВХЛ

Курганский ХК «Зауралье» одолел «Молот» из Перми в основное время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана одержал важную победу над «Молотом» из Перми со счетом 3:2 в зубодробительном матче Высшей хоккейной лиги. Обе команды подошли к игре после двух поражений подряд, что добавляло мотивации и напряжения. О яркой игре сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».

«Обе команды подошли к матчу, что называется, припертыми к стенке. И те, и другие уступали перед этим в двух играх подряд. Соответственно, обоим нужна была победа. Для пермяков ситуация усугублялась с одной стороны, а с другой добавляла мотивации тем, что команда очень давно не побеждала на выезде — с 10 октября, когда победила в Челнах. Серия поражений пермяков на выезде насчитывала семь матчей», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».

Тренерский штаб «Зауралья» внес значительные изменения в состав после предыдущей неудачи: в воротах дебютировал именинник Виноградов, в обороне играли шестеро защитников без Пожидаева, а нападающих было 13, включая вернувшихся Смирнова, Богданова и Пасманика. Первый период прошел идеально для курганцев — три гола, включая два в большинстве от связки Угольников — Козлов, с рикошетом от Говоркова.

Пермяки имели моменты, но Виноградов спас после выхода 1 на 0, а Поляков попал в штангу. Во втором периоде доминировали удаления, включая кулачный бой после удара в колено Угольникову, но «Молот» отыграл одну шайбу броском Лабуткина.

Третий период сохранил интригу с еще одним голом Кожевникова для пермяков. Однако «Зауралье» выстояло в обороне и не дало сравнять счет в огненной концовке с попыткой драки.