Жительница Кургана лишилась двух миллионов рублей, поверив в выгодные инвестиции

Жительница Кургана взяла кредиты на фальшивую биржу и потеряла 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана стала жертвой мошенников, которые под предлогом выгодных инвестиций обманули ее на сумму около двух миллионов рублей. Аферисты, с которыми 45-летняя женщина познакомилась в социальной сети, убедили ее вложить средства в игру на электронной бирже, начиная с небольшой суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

«Как рассказала потерпевшая, чуть более месяца назад в одной из популярных социальных сетей она познакомилась с человеком, с которым у нее завязалось доверительное общение. В ходе онлайн-бесед новый знакомый представился успешным аналитиком по инвестициям и предложил женщине заработать „проверенным“ способом — игрой на электронной бирже. Для пробы аферист убедил горожанку вложить 20 тысяч рублей личных накоплений. Потерпевшая, действуя по инструкции мошенника, создала аккаунт на указанной цифровой площадке и перевела денежные средства в свой виртуальный кабинет. На экране смартфона она наблюдала за движением графиков и цифр, которые демонстрировали стремительный рост ее виртуального благосостояния», — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Убедившись в «надежности» схемы, женщина взяла кредит на 1,3 миллиона рублей и перевела деньги на счета мошенников, где виртуальный доход якобы вырос. При попытке вывода средств аферист заявил ей, что потребуется заплатить комиссию. Тогда она взяла еще один кредит на 700 тысяч рублей, но ничего не получила и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

УМВД предупреждает: нельзя доверять незнакомцам в интернете с предложениями легкого заработка. У настоящих брокеров должна быть лицензия.