После принципиальной победы в Челябинске над «Трактором» магнитогорский «Металлург» отдал фанатам клуба свой чартерный самолет, на котором они с комфортом полетели в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

«После матча в Челябинске болельщики „Металлурга“ отправились в Екатеринбург. Но с комфортом и на командном самолете», — заявляет ХК «Металлург».

Отмечается, что это первый случай, когда команда пошла на такой шаг, чтобы отблагодарить болельщиков, которые смогут поддержать команду на выездной игре в Екатеринбурге. Сами хоккеисты вместе с тренером Андреем Разиным отправились в путь до Екатеринбурга на автобусе.

Таким образом, клуб отметил важную роль трибун в недавней победе над челябинцами со счетом 4:3. «Металлург», который является лидером КХЛ, сыграет с «Автомобилистом» уже 20 ноября в 19:00 по местному времени.