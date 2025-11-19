Логотип РИА URA.RU
Роспотребнадзор проверит воздух около свердловского поселка, где горят вагоны

19 ноября 2025 в 22:28
При кашле и отдышке жителям следует обратиться за помощью к врачам



Фото: Илья Московец © URA.RU

Отдел Роспотребнадзора из Первоуральска проверит качество воздуха возле поселка Шамары. Недалеко от места горят два вагона с  газовым конденсатом. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора в своем telegram-канале.

«Исследования проводит филиал ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — говорится в сообщении. Сейчас на место выехали пожарные поезда.

Всех жителей, что проживают около места пожара просят не выходить на улицу, не открывать окна и проводить влажную уборку. При возникновении головной боли или тяжелой отдышки необходимо обратиться к врачу.

Пожар произошел вечером 19 ноября. Движение поездов на этом участке остановлено. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.

