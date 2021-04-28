28 апреля 2021

Писатель Минаев высмеял историю с курганской школой. «Нельзя планшеты оставлять детям»

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Детям из многодетных семей Шатровского района передали гаджеты для помощи в учебе (архивное фото) Фото:

Главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев предположил, что у многодетных семей Шатровского района (Курганская область) забрали выданные планшеты, чтобы оградить детей от запрещенного контента. Таким мнением о новости URA.RU он 29 апреля поделился в своем блоге.

«Я хочу высказаться в поддержку школ, потому что нельзя планшеты оставлять дома детям. Непонятно, куда они зайдут», — объяснил Минаев. Он предположил, что дети попробуют зайти на запрещенные сайты, вместо того чтобы найти полезный контент.

Писатель добавил, что детям, у которых забрали планшеты, продлили детство. «Где планшет дома, там и возможный срок», — отметил он.

В апреле представители реготделения «Единой России» передали школе Шатровского района планшеты для дистанционного обучения, которые сразу передали в пользование многодетным семьям. Позже планшеты у семей забрали в образовательное учреждение. Представители партии объяснили, что школа удержала планшеты, чтобы поставить на учет, проверить и установить фильтры программ, а потом вернула гаджеты в семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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