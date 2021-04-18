18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

Курганским бедным семьям выдали планшеты, а потом забрали обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Планшеты передали школам района в апреле (архивное фото) Фото:

В Шатровском районе (Курганская область) представители реготделения «Единой России» в апреле передали школам планшеты для учебы, которые сразу вручили многодетным семьям. Местный житель на условиях анонимности рассказал URA.RU, что спустя время планшеты пришлось вернуть школам.

«Некоторые родители возмутились, что детям пришлось отдать планшеты. Люди за свой счет подменились на работе, организованно приехали в район, получили планшеты, расписались за них, уехали домой, где у них забрали гаджеты», — объяснил житель. Он не понял зачем планшеты торжественно вручали конкретным семьям, если их достаточно было бы передать школам, раз это гаджеты образовательных учреждений.

Планшеты малообеспеченным семьям из Шатровского района вручили секретарь реготделения партии Александр Ильтяков и депутат облдумы Владимир Казаков в рамках акции «Помоги учиться дома». «Оргтехника числится на балансе учебного заведения. В дальнейшем гаджет передают на пользование семье, которая наиболее нуждается в этом», — объяснили представители партии в своем аккаунте в соцсетях.

К июню 2020 года, в рамках акции «Помоги учиться дома», российским школьникам передали 250 тысяч планшетов и ноутбуков. Партия проводит акцию совместно с Министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив.

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© Служба новостей «URA.RU»
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