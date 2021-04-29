Трэвел-журналист предупредил россиян об опасности отдыха в Турции

Туристы, приехавшие в Турцию не по путевке, могут столкнуться с рядом трудностей. Об этом рассказал в своей колонке журналист-путешественник Евгений Золотухин.
«В Анталье можно найти в аренду квартиру, но официально это запрещено и если вдруг о ваших отношениях с владельцем жилье узнает полиция, то могут возникнуть проблемы. Штрафы, выселение», — отмечает Золотухин, пишет «Ридус». Без туроператора путешественники не смогут заселиться и в гостиницу. По словам автора колонки, в Турции стоит запрет на сервисы бронирований.
Без организованного трансфера, по мнению Золотухина, туристам будет сложно добраться, например, из аэропорта Антальи до нужного места на городском автобусе. Так как для поездки необходима местная карта. Купить ее можно в специальном автомате (не в аэропорту), а потом найти точку, где пополнить. Чтобы приобрести проездную карту онлайн, гостям восточной страны необходимо иметь турецкую сим-карту. Это сделано для того, чтобы путешественники пользовались услугами такси.
Турецкая сим-карта, отмечает журналист, стоит около 1500 рублей и столько же операторы могут попросить и за самый минимальный тариф. При этом цены на услугу мобильной связи могут варьироваться. Так как в салонах нет указания стоимости тарифов, и продавцы могут их выдумывать из головы. Турция, по мнению автора статьи, является той страной, где подключить роуминг будет намного выгоднее и проще.
Авиасообщение с государством Россия приостановила с 12 апреля по 1 июня. Причиной стало ухудшение в Турции эпидемиологической обстановки. Однако туроператоры высказали предположение, что направление будет закрыто и после 1 июня.
Подписывайтесь на URA.RU в