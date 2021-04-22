Туроператоры России предупредили о закрытии Турции и после 1 июня

В АТОР пока не видят предпосылок к открытию Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для российских туристов турецкое направление, скорее всего, будет закрыто и после 1 июня. Об этом URA.RU заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«Мне кажется, что 1 июня не откроется, потому что я пока не вижу каких-то изменений в эпидемиологической ситуации в Турции. По логике вещей, Турцию надо было запретить еще раньше, чем это сделали. Непонятно, почему так не сделали, поэтому непонятно и когда откроют», — сообщил он.

Однако эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев предупреждает и о том, что проблемы могут быть не только из-за турецкой стороны. «Мы забываем об эпидситуации в России. Может же быть и обратная история, что граждан России не будут пускать в связи со всплеском заболеваний», — заявил он URA.RU.

URA.RU запросило комментарий в Правительстве РФ по этому поводу. На момент публикации, оперативного ответа не поступило.

Российские власти объявили о закрытии границы с Турцией 12 апреля из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Полетов не будет до 1 июня, пишет VSE42.Ru. Однако турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Стамбул планирует предложить Москве «пандемийную» модель сотрудничества в сфере туризма.