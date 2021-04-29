Тюмень встала в 9-балльных пробках

Дорожные заторы образовались как в центральной части Тюмени, так и на ее окраинах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В центральной части Тюмени и на ее окраинах из-за плотного движения автомобилей образовались километровые пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на дорогах областного центра в 9 баллов.

«Наиболее плотное движение наблюдается на улицах Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Советской, Мельникайте, Дружбы и Тимофея Чаркова. Скорость движения потока там ниже 5 км\ч. Затруднения также есть на Тобольском и Салаирском трактах», — сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

В региональном управлении ГИБДД URA.RU сообщили, что крупных ДТП на тюменских дорогах не зафиксировано. «На данный момент в городе произошло две аварии без пострадавших, которые существенно не повлияли на плотность дорожного движения. Пробки на дорогах Тюмени в летнее время часто возникают перед наступлением выходных. К тому же сегодня предпраздничный день», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.