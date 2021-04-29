29 апреля 2021

В структуре мэрии Перми произошли кадровые изменения

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, герб перми, пермь
МУП «Пермгорэлектротранс» нашли нового директора Фото:

Муниципальное унитарное предприятие «Пермгорэлектротранс» (подведомственное администрации Перми) возглавил Александр Дробаха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента транспорта мэрии.

«Генеральным директором МУП „Пермгорэлектротранс“ назначен Александр Дробаха, ранее занимавший пост главного инженера», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что перед Дробаха стоит задача повышения экономической эффективности предприятия. Руководитель МУП также должен «сформировать стратегию развития муниципального транспорта в Перми»

Прежний директор «Пермгорэлектротранса» Александр Дербенев уволился 5 апреля, проработав в этой должности чуть более четырех лет. Под его руководством убыточное до этого предприятие получило совокупную прибыль свыше 205 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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